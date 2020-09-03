RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3514351535163517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?
Amid
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 12.06.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:04

  Amid написав:Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?

В письме эта ссылка:
https://play.google.com/apps/testing/ua.izibank.app
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12469
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7114 раз.
Подякували: 3292 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:06

Вкладчик1234
Значит по приглашению

Приложение недоступно
Тестовая версия этого приложения ещё не вышла или недоступна для вашего аккаунта.

Чтобы проверять качество приложения, используйте аккаунт, приглашенный в программу тестирования. Если в рамках программы вас пригласили в Google Группу, обязательно примите приглашение.


Ну ок
Amid
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 12.06.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:43

  vitaliy_berdinskikh написав:В изибанк можно изи позвонить.
Відповідає оператор, на питання "коли" пропонує залишити контактні данні для приєднання до групи бета-тестування.

Уже есть группа в фейсбуке? Раньше поддержка говорила, что нет.
Bosstone
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 21.04.10
Подякував: 634 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:48

  Вкладчик1234 написав:
  2XL написав:Заканчивается кредитка Б5. Через ГЛ предложили перевыпуск за 50 грн. Разводят или действительно нет бесплатного перевыпуска?

Да, стандартно по тарифам за 50грн (я перевыпускал так)
С бесконтактом вроде аж 150грн (я плачу телефоном, эта строчка не интересовала)

Віртуалка за 25 грн чудово підвязується під гуглпей.
Кочевник
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 16.02.17
Подякував: 276 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:11

  Amid написав:Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?

Позвонить на телефон на сайте - там предлагают поучаствовать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 06.08.19
Подякував: 305 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3514351535163517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, madleeva-tn, Monk23 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.