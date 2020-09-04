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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:00
Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?
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Amid
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:04
Amid написав:
Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?
В письме эта ссылка:https://play.google.com/apps/testing/ua.izibank.app
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:06
Вкладчик1234
Значит по приглашению
Приложение недоступно
Тестовая версия этого приложения ещё не вышла или недоступна для вашего аккаунта.
Чтобы проверять качество приложения, используйте аккаунт, приглашенный в программу тестирования. Если в рамках программы вас пригласили в Google Группу, обязательно примите приглашение.
Ну ок
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Amid
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:43
vitaliy_berdinskikh написав:
В изибанк можно изи позвонить.
Відповідає оператор, на питання "коли" пропонує залишити контактні данні для приєднання до групи бета-тестування.
Уже есть группа в фейсбуке? Раньше поддержка говорила, что нет.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:48
Вкладчик1234 написав: 2XL написав:
Заканчивается кредитка Б5. Через ГЛ предложили перевыпуск за 50 грн. Разводят или действительно нет бесплатного перевыпуска?
Да, стандартно по тарифам за 50грн (я перевыпускал так)
С бесконтактом вроде аж 150грн (я плачу телефоном, эта строчка не интересовала)
Віртуалка за 25 грн чудово підвязується під гуглпей.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:11
Amid написав:
Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?
Позвонить на телефон на сайте - там предлагают поучаствовать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:07
Amid написав:
Значит по приглашению
Вище давали посилання на запис у добровольці https://izibank.com.ua/beta
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:54
Dimaa написав:
Мине корона, буду в кіно ходити по п‘ятницях
Это наверное такой прикол - ходить только по вечерам пятницы за 2% вместо любого дня за 4-5%
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Vorlon
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:17
Vorlon написав: Dimaa написав:
Мине корона, буду в кіно ходити по п‘ятницях
Это наверное такой прикол - ходить только по вечерам пятницы за 2% вместо любого дня за 4-5%
Саме так.
А до речі, у кого гарний кешбек у кінотеатр офлайн?
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Dimaa
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:56
Dimaa
Уже забыл когда последний раз покупал билеты офлайн. Зачем? Если выгоднее купить лучшие места заранее и онлайн.
Но предположу, что Альфа Travel с 3% грязными на всё. Или того же банка Эко-Максимум с 2% чистыми на всё. Если сможете конечно реализовать эти бонусы или фантики...
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Vorlon
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