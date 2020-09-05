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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:40
Ось і облом із новим izibank. Виявляється, на відміну від Великої п‘ятірки, тут кешбек 1% і 2% це насправді 0.8% і 1.6%.
Купив каву за 39 грн сьогодні перед 11-ю заради експерименту, прийшов кешбек 78 копійок. Тобто рівно 2%. Гаряча лінія каже що при виведенні утримається податок 19.5%
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці. На полицю
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Dimaa
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:42
Dimaa написав:
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці. На полицю
Це можна було зрозуміти ще до отримання карти.
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Maksi2
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:30
Dimaa написав:
Купив каву за 39 грн ...., прийшов кешбек 78 копійок.
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці
Можна було не купляти каву. Тоді мав би 39 грв, правда, без кешбеку.
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ricardo
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Додано: Нед 06 вер, 2020 09:35
ricardo написав: Dimaa написав:
Купив каву за 39 грн ...., прийшов кешбек 78 копійок.
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці
Можна було не купляти каву. Тоді мав би 39 грв, правда, без кешбеку.
В Мукачево пил 5 раз за день кофе,естественно за наличные , сумма чека 40 грн ,без кешбека
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 06 вер, 2020 09:38
sens написав: ricardo написав: Dimaa написав:
Купив каву за 39 грн ...., прийшов кешбек 78 копійок.
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці
Можна було не купляти каву. Тоді мав би 39 грв, правда, без кешбеку.
В Мукачево пил 5 раз за день кофе,естественно за наличные , сумма чека 40 грн ,без кешбека
А шо чек таки дали, с РРО?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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