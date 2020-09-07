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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3515351635173518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:40

Ось і облом із новим izibank. Виявляється, на відміну від Великої п‘ятірки, тут кешбек 1% і 2% це насправді 0.8% і 1.6%.

Купив каву за 39 грн сьогодні перед 11-ю заради експерименту, прийшов кешбек 78 копійок. Тобто рівно 2%. Гаряча лінія каже що при виведенні утримається податок 19.5%

Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці. На полицю
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:42

  Dimaa написав:Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці. На полицю

Це можна було зрозуміти ще до отримання карти.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:30

Re: ТАСКОМБАНК

  Dimaa написав:Купив каву за 39 грн ...., прийшов кешбек 78 копійок.
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці

Можна було не купляти каву. Тоді мав би 39 грв, правда, без кешбеку.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:35

  ricardo написав:
  Dimaa написав:Купив каву за 39 грн ...., прийшов кешбек 78 копійок.
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці

Можна було не купляти каву. Тоді мав би 39 грв, правда, без кешбеку.

В Мукачево пил 5 раз за день кофе,естественно за наличные , сумма чека 40 грн ,без кешбека
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:38

  sens написав:
  ricardo написав:
  Dimaa написав:Купив каву за 39 грн ...., прийшов кешбек 78 копійок.
Ось тепер реально не бачу сенсу в цій картці

Можна було не купляти каву. Тоді мав би 39 грв, правда, без кешбеку.

В Мукачево пил 5 раз за день кофе,естественно за наличные , сумма чека 40 грн ,без кешбека

А шо чек таки дали, с РРО? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:08

Цікаво глючить історію операції у ТАС2Ю. Погасив Віку: баланс показує правильно (згідно з повною сумою), а сам платіж розбило на ОМП (теж очікувано) і поповнення рахунку якогось лівого номеру КС (тут мало бути просто погашення). Хто ще спостерігав таку чудасію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:54

  klug написав:
  Amid написав:Значит по приглашению

Вище давали посилання на запис у добровольці https://izibank.com.ua/beta

оставлял там данные для 2 акков, на следующий день поприходили приглашения.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:58

IZIBANK

Ок, я поначалу думал, что тася просто сделает очередную копию монобанка, к этому все уже привыкли. Но копировать дизайн спортбанка, это пожалуй уже перебор.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:46

Bosstone
А хто розробник? Може це Dyvotech лівачить? Буде смішно, якщо котобанді не вдалося запуститися на 2-х банках, а цим вдасться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:54

klug, Финтек
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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  #<1 ... 3515351635173518
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