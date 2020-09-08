RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3517351835193520>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 02:26

klug
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС"
https://clarity-project.info/edr/43650988/
Bosstone
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 21.04.10
Подякував: 635 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:52

Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку. Перше інтерв'ю з Анною Тігіпко
https://nv.ua/ukr/biz/finance/dochka-vl ... 10871.html
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:59

  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку. Перше інтерв'ю з Анною Тігіпко
https://nv.ua/ukr/biz/finance/dochka-vl ... 10871.html


...Передплатіть, щоб прочитати повністю :(
давайте ПДФку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32310
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2569 раз.
Подякували: 3780 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:13

Re: ТАСКОМБАНК

И до наши щелкоперы подхватили тенденцию "полный текст за бабло".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 06.08.19
Подякував: 317 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:25

Кто-то пожертвует 1 гривной чтобы прочитать полный текст? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9028
З нами з: 14.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29

забрав, щось багато глюків на етапі оформлення, злітали заявки. Ліміт поки не дали, як власне і тазік. Ех, тазік такий тазік... :roll:
Зображення
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 30.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:34

Re: ТАСКОМБАНК

  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку


0.8% КБ - не очень итересно, хотя, учитывая, что он без ограничений, может возможно в каком-нибудь салоне карточкой за автомобиль в терминале рассчитаться... Вот с бюджетного авто за 1 200 000 грн можно будет поиметь 9600 грн кешбека :))))
Amid
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 12.06.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:37

  Amid написав:
  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку


0.8% КБ - не очень итересно, хотя, учитывая, что он без ограничений, может возможно в каком-нибудь салоне карточкой за автомобиль в терминале рассчитаться... Вот с бюджетного авто за 1 200 000 грн можно будет поиметь 9600 грн кешбека :))))


Нету таких салонов, оплата идёт по реквизитам.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 609
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:42

  Hack-Stock написав:
  Amid написав:
  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку


0.8% КБ - не очень итересно, хотя, учитывая, что он без ограничений, может возможно в каком-нибудь салоне карточкой за автомобиль в терминале рассчитаться... Вот с бюджетного авто за 1 200 000 грн можно будет поиметь 9600 грн кешбека :))))


Нету таких салонов, оплата идёт по реквизитам.

не правда. В Киеве минимум 8 автосалонов с расчетом картой. Новые авто. Проверено.
Sergion
 
Повідомлень: 454
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:43

  Vorlon написав:Кто-то пожертвует 1 гривной чтобы прочитать полный текст? :roll:

Не, дороговато )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3517351835193520>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, БОБЁР, Alfa_Bank, Murkit, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.