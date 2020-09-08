velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку
0.8% КБ - не очень итересно, хотя, учитывая, что он без ограничений, может возможно в каком-нибудь салоне карточкой за автомобиль в терминале рассчитаться... Вот с бюджетного авто за 1 200 000 грн можно будет поиметь 9600 грн кешбека )))
velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку
0.8% КБ - не очень итересно, хотя, учитывая, что он без ограничений, может возможно в каком-нибудь салоне карточкой за автомобиль в терминале рассчитаться... Вот с бюджетного авто за 1 200 000 грн можно будет поиметь 9600 грн кешбека )))
velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку
0.8% КБ - не очень итересно, хотя, учитывая, что он без ограничений, может возможно в каком-нибудь салоне карточкой за автомобиль в терминале рассчитаться... Вот с бюджетного авто за 1 200 000 грн можно будет поиметь 9600 грн кешбека )))
Нету таких салонов, оплата идёт по реквизитам.
не правда. В Киеве минимум 8 автосалонов с расчетом картой. Новые авто. Проверено.