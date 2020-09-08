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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:46

Re: ТАСКОМБАНК

Финансисты, давайте скинемся!
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:54

Різне бувало, але щоб просили заплатити, щоб прочитати чужу рекламу - це дійсно новація. Особливо за статтю: "чому Запорожець вирішив витіснити з ринку Буґатті".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:57

Пока по отзывам больше напоминает старт спортбанка.
Но те реально быстро учатся
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:59

  Sergion написав:не правда. В Киеве минимум 8 автосалонов с расчетом картой. Новые авто. Проверено.

Какие?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04

  Vorlon написав:Кто-то пожертвует 1 гривной чтобы прочитать полный текст? :roll:

Это не наш метод! :shock:
Вот полный текст, но увы без форматирования. В читалку какую-то загоните, или в Word в режиме чтения.
https://pastebin.com/2KEVHfVq
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:13

В Службу поддержки мы брали преимущественно студентов, для многих это первая официальная работа. Многие из них без опыта, мы их обучали.

Місцева свинота має оцінити :lol:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Подякували: 584 раз.
 
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  #<1 ... 3517351835193520
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