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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:46
Финансисты, давайте скинемся!
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alibob
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:54
Різне бувало, але щоб просили заплатити, щоб прочитати чужу рекламу - це дійсно новація. Особливо за статтю: "чому Запорожець вирішив витіснити з ринку Буґатті".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:57
Пока по отзывам больше напоминает старт спортбанка.
Но те реально быстро учатся
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:59
Sergion написав:
не правда. В Киеве минимум 8 автосалонов с расчетом картой. Новые авто. Проверено.
Какие?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04
Vorlon написав:
Кто-то пожертвует 1 гривной чтобы прочитать полный текст?
Это не наш метод!
Вот полный текст, но увы без форматирования. В читалку какую-то загоните, или в Word в режиме чтения.https://pastebin.com/2KEVHfVq
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ramzes4
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:13
В Службу поддержки мы брали преимущественно студентов, для многих это первая официальная работа. Многие из них без опыта, мы их обучали.
Місцева свинота має оцінити
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:49
vitaliy_berdinskikh написав: Sergion написав:
не правда. В Киеве минимум 8 автосалонов с расчетом картой. Новые авто. Проверено.
Какие?
Окружная, сеть VIDI
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Sergion
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:04
Sergion написав:
Окружная, сеть VIDI
Ну вот, как раз бубновый дизельный прадо 1 215 000, можно будет немного сэкономить на, итак, бюджетном автомобиле
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:23
Вкладчик1234 написав:
Пока по отзывам больше напоминает старт спортбанка.
Но те реально быстро учатся
скорее тодо - мертворожденный.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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