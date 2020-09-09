Але клієнтові в застосунку теж надається аналітика його витрат, для того щоб клієнт міг об'єктивно оцінювати свої витрати, свою фінансову поведінку. Ми дуже заглибилися в тему аналітики витрат. Під це в застосунку зробили окремий розділ, надалі будемо рухатися в бік детальних, персональних звітів щодо аналітики витрат і фінансової поведінки.
Отето они зря делают. Любой чел является клиентом десятков банок, ему такая аналитика нужна именно этой 10 банок. Вот када подобное вижу (у ПУМБы, Мони, Шапито там шото подобное анонсит) сразу вспоминаю ЮСБ банку, они предложили не просто подвязать карты всех банок (АПИшку) с их остатками, а и аналитику по тратам. Всё жду, шо какойнить финтех запилит таки облачную ДомБух с доступом к чужим ИБ и бюджетом/аналитикой
clientage написав: Всё жду, шо какойнить финтех запилит таки облачную ДомБух с доступом к чужим ИБ и бюджетом/аналитикой
У нас же нет пока ничего подобного PSD2, а следовательно интеграция с чужим API требует одобрямса от владельца. Да и сама интеграция с десятком разных API (которые не у всех есть, к слову) врядли окупит себя приходом большого количества клиентов. Плюс учитывая что такая фича априори будет бесплатна, тоесть банк на этом не будет зарабатывать, - нужно ли оно вообще банку?
По словам Анны Тигипко, работа над проектом ведется больше года. За это время в него вложили около $2 млн. Сюда вошли затраты на разработку как самого приложения, так и на внутреннюю CRM-систему, софт для работы службы поддержки, операционного центра, систему принятия решений по кредитам, автоматизацию процесса.
Выход в точку безубыточности планируют через два года.
Думаю - через пару лет кто-то от папки по попке получит )