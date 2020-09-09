Додано: Сер 09 вер, 2020 18:47

Ну судя по тому, что она говорит, что распилено уже 1-2млн "настоящих денег", то - работа кипит - "пилорама працюе"

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте