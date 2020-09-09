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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3518351935203521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:30

  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку. Перше інтерв'ю з Анною Тігіпко
https://nv.ua/ukr/biz/finance/dochka-vl ... 10871.html

Дарю :wink:
https://nv.ua/ukr/biz/finance/dochka-vl ... bd3bde8d34
Але клієнтові в застосунку теж надається аналітика його витрат, для того щоб клієнт міг об'єктивно оцінювати свої витрати, свою фінансову поведінку. Ми дуже заглибилися в тему аналітики витрат. Під це в застосунку зробили окремий розділ, надалі будемо рухатися в бік детальних, персональних звітів щодо аналітики витрат і фінансової поведінки.

Отето они зря делают.
Любой чел является клиентом десятков банок, ему такая аналитика нужна именно этой 10 банок.
Вот када подобное вижу (у ПУМБы, Мони, Шапито там шото подобное анонсит) сразу вспоминаю ЮСБ банку, они предложили не просто подвязать карты всех банок (АПИшку) с их остатками, а и аналитику по тратам. Всё жду, шо какойнить финтех запилит таки облачную ДомБух с доступом к чужим ИБ и бюджетом/аналитикой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:49

  clientage написав: Всё жду, шо какойнить финтех запилит таки облачную ДомБух с доступом к чужим ИБ и бюджетом/аналитикой :)

У нас же нет пока ничего подобного PSD2, а следовательно интеграция с чужим API требует одобрямса от владельца. Да и сама интеграция с десятком разных API (которые не у всех есть, к слову) врядли окупит себя приходом большого количества клиентов. Плюс учитывая что такая фича априори будет бесплатна, тоесть банк на этом не будет зарабатывать, - нужно ли оно вообще банку?

Клиенты которым бюджетирование или планирование сильно надо -- скорей купят себе доступ в toshl или чем-то альтернативном.
https://pasteboard.co/JqhBvLG.png
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53

  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку. Перше інтерв'ю з Анною Тігіпко
https://nv.ua/ukr/biz/finance/dochka-vl ... 10871.html

висновок: татко дав діджитал-поколінню цяцьку :D
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:42

Re: ТАСКОМБАНК

Ромасик написав:забрав, щось багато глюків на етапі оформлення, злітали заявки. Ліміт поки не дали, як власне і тазік. Ех, тазік такий тазік... :roll:
Зображення
Мені теж не дали ліміт. Вперше взагалі :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:43

Re: ТАСКОМБАНК

ramzes4 написав:
  Vorlon написав:Кто-то пожертвует 1 гривной чтобы прочитать полный текст? :roll:

Это не наш метод! :shock:
Вот полный текст, но увы без форматирования. В читалку какую-то загоните, или в Word в режиме чтения.
https://pastebin.com/2KEVHfVq
https://ain.ua/2020/09/09/chto-takoe-izibank/
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:53

  Faceless написав:https://ain.ua/2020/09/09/chto-takoe-izibank/

По словам Анны Тигипко, работа над проектом ведется больше года. За это время в него вложили около $2 млн. Сюда вошли затраты на разработку как самого приложения, так и на внутреннюю CRM-систему, софт для работы службы поддержки, операционного центра, систему принятия решений по кредитам, автоматизацию процесса.

Выход в точку безубыточности планируют через два года.

Думаю - через пару лет кто-то от папки по попке получит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:43

  mustbe написав:Думаю - через пару лет кто-то от папки по попке получит )

Она ничем и не рискует: кредитные лимиты не выдаются, свинорыльские mcc в исключениях, ставка кешбека невысокая (даже налоги не хотят платить за клиента).

Минусануть тут можно только на ойтишнегах и маркетинге-рекламе. Особо свинорылить тут нечего.

Но в зумерско-миллениальской парадигме - весь бюджет и осваивается на ойти и маркетинг-рекламу.

Типичная копрономика, ничего нового

Распилят "изи-бюджет", и пойдут пилить дальше
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:47

Ну судя по тому, что она говорит, что распилено уже 1-2млн "настоящих денег", то - работа кипит - "пилорама працюе"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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