Але клієнтові в застосунку теж надається аналітика його витрат, для того щоб клієнт міг об'єктивно оцінювати свої витрати, свою фінансову поведінку. Ми дуже заглибилися в тему аналітики витрат. Під це в застосунку зробили окремий розділ, надалі будемо рухатися в бік детальних, персональних звітів щодо аналітики витрат і фінансової поведінки.
Отето они зря делают. Любой чел является клиентом десятков банок, ему такая аналитика нужна именно этой 10 банок. Вот када подобное вижу (у ПУМБы, Мони, Шапито там шото подобное анонсит) сразу вспоминаю ЮСБ банку, они предложили не просто подвязать карты всех банок (АПИшку) с их остатками, а и аналитику по тратам. Всё жду, шо какойнить финтех запилит таки облачную ДомБух с доступом к чужим ИБ и бюджетом/аналитикой
clientage написав: Всё жду, шо какойнить финтех запилит таки облачную ДомБух с доступом к чужим ИБ и бюджетом/аналитикой
У нас же нет пока ничего подобного PSD2, а следовательно интеграция с чужим API требует одобрямса от владельца. Да и сама интеграция с десятком разных API (которые не у всех есть, к слову) врядли окупит себя приходом большого количества клиентов. Плюс учитывая что такая фича априори будет бесплатна, тоесть банк на этом не будет зарабатывать, - нужно ли оно вообще банку?
По словам Анны Тигипко, работа над проектом ведется больше года. За это время в него вложили около $2 млн. Сюда вошли затраты на разработку как самого приложения, так и на внутреннюю CRM-систему, софт для работы службы поддержки, операционного центра, систему принятия решений по кредитам, автоматизацию процесса.
Выход в точку безубыточности планируют через два года.
Думаю - через пару лет кто-то от папки по попке получит )
Своїм завданням ми бачимо надавати фінансові сервіси та послуги краще, швидше, дешевше, ніж традиційні банки. Для цього нам потрібно було зробити новий високотехнологічний продукт. Хоча, коли спочатку починали, було просто бажання поліпшити існуючу програму.
Але закінчилося все тим, що створили новий бренд, новий продукт, нові системи і — новий мобільний банк.
Лучше бы улучшили свой продукт... Особенно отчасти автоматизации выдачи кредитной линии по карте.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
вообще не могу понять откуда взялся этот хайп вокруг этих интернет-банкингов - всякие мони, туду, спортбанки, изибанки, обанки - и все как вершины банкинга .... накуа это всё? кому это всё нужно? ну свинам то понятно - потестить, получить свои реферальные, если получится; поиграться, бесплатные п2п какое-то время, какой-то кешбек и другая мелкая хрень. А обычным пересичным людям толку с того? та создайте вы один нормальный интернет банкинг тас2ю2.0 вместо одного недоделаного тас2ю + сырого изибанка от всё того же таскома; нормальный интернет банкинг от универсал-банка вместо иб универсала (которым наверное никто и не пользуется) + моно-банк и т.д. точно, что распил бабла - "это наше фсе".
Alex2007 написав:та создайте вы один нормальный интернет банкинг тас2ю2.0 вместо одного недоделаного тас2ю
Как по мне т2ю - лучший банкинг всех времён и народов. Был, пока не взыграло жлобство и не включили комисы. У него - самая правильная и удобная концепция: перевод с карты1 на карту2. Все остальные тянитолкайки работают по схеме: забрать на себя - пульнуть на другого. Две не очень нужные транзакции вместо одной нужной. В два раза больше смс, пушей и прочего хлама.
Очень жаль т2ю, с ностальгией его вспоминаю. Понятно, что этот праздник не мог длиться вечно, но тем не менее
Своїм завданням ми бачимо надавати фінансові сервіси та послуги краще, швидше, дешевше, ніж традиційні банки. Для цього нам потрібно було зробити новий високотехнологічний продукт. Хоча, коли спочатку починали, було просто бажання поліпшити існуючу програму.
Але закінчилося все тим, що створили новий бренд, новий продукт, нові системи і — новий мобільний банк.
Лучше бы улучшили свой продукт... Особенно отчасти автоматизации выдачи кредитной линии по карте.
Если бы ты прочитал статью то увидел бы там
Так. Це не просто інвестиції в мобільний застосунок, це CRM-система, це софт для роботи служби підтримки, операційного центру, це система прийняття рішень щодо кредитів, автоматизація процесу…
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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