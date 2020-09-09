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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3519352035213522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48

Alex2007 изначально это все было в стиле Тинькофф и "банк без отделений даст выше ставки по депозитам и что-то лучше по кредитам". Но в итоге лучшие кредитки у того же таза, Аллы и скунса - полноценных банков, а депозиты у всяких кептивных.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48

Re: ТАСКОМБАНК

  mustbe написав:Как по мне т2ю - лучший банкинг всех времён и народов.

Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо?
Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток?
Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:57

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 вер, 2020 19:59, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:58

  vpchelko написав:
  mustbe написав:Как по мне т2ю - лучший банкинг всех времён и народов.

Нипонятно чем он хорош?

Пожалуй - я неверно высказался. Не банкинг, а сервис.
Как банкинг по обслуживанию банка ТАС - да, к нему есть много претензий, которые не будут решены никогда. Ну, нет - так нет. Переживём.
Но как сервис п2п-переводов и интернет-платежей - когда то он был лучшим.
Да и без п2п - он всё равно хорош )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:03

  Ромасик написав:
  velvet написав:Як і навіщо група ТАС створює конкурента Монобанку. Перше інтерв'ю з Анною Тігіпко
https://nv.ua/ukr/biz/finance/dochka-vl ... 10871.html

висновок: татко дав діджитал-поколінню цяцьку :D

ИМХО, с Капаваи выходит дорого договориться по доведению Т2Ю до ума и дальнейшему сопровождению.
А Моню, похоже, готовятся послать таки в гости до Колхозничков, хай там Железными картами торгуют :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:26

  mustbe написав:Пожалуй - я неверно высказался. Не банкинг, а сервис.
Как банкинг по обслуживанию банка ТАС - да, к нему есть много претензий, которые не будут решены никогда. Ну, нет - так нет. Переживём.
Но как сервис п2п-переводов и интернет-платежей - когда то он был лучшим.
Да и без п2п - он всё равно хорош )

как-то я тоже упустил момент, когда он был хорош :D
на Алле все время просидел
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Ромасик
 
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