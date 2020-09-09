|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48
Alex2007 изначально это все было в стиле Тинькофф и "банк без отделений даст выше ставки по депозитам и что-то лучше по кредитам". Но в итоге лучшие кредитки у того же таза, Аллы и скунса - полноценных банков, а депозиты у всяких кептивных.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48
Re: ТАСКОМБАНК
Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо?
Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток?
Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:57
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 вер, 2020 19:59, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:58
Пожалуй - я неверно высказался. Не банкинг, а сервис.
Как банкинг по обслуживанию банка ТАС - да, к нему есть много претензий, которые не будут решены никогда. Ну, нет - так нет. Переживём.
Но как сервис п2п-переводов и интернет-платежей - когда то он был лучшим.
Да и без п2п - он всё равно хорош )
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:03
ИМХО, с Капаваи выходит дорого договориться по доведению Т2Ю до ума и дальнейшему сопровождению.
А Моню, похоже, готовятся послать таки в гости до Колхозничков, хай там Железными картами торгуют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:26
как-то я тоже упустил момент, когда он был хорош
на Алле все время просидел
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Сер 09 вер, 2020 22:23
Re: ТАСКОМБАНК
Здесь безплатно
.......
Додано: Сер 09 вер, 2020 22:36
Я читал. И понял, что это все конкретно под клиентов приложухи изи-банк, а не под клиентов, которые топают в банк получать официально-брендовые карты ТАСКомБанк.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:12
Re: ТАСКОМБАНК
Так статьи как раз про Изибанк, а не про ТАС. Это как Рогальскому предъявлять претензии по поводу косяков Универсалбанка. Хотя конечно Тигипко представлена и там и там, но в статье она говорит только как представитель Изи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|