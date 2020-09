Додано: Чет 10 вер, 2020 00:03

greenozon

копипаста такая копипаста.



Когда уже вместо классических СМИ запустятся какие-то неоСМИ (по типу необанков) которые не буду заниматься кликбейтом, копипастой и прочей ***** не имеющей отношения к журналистике как источнику новостей.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!