RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3520352135223523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:01

  greenozon написав:Полноценный запуск izibank будут делать с уже готовыми iOS и Android версиями — ориентировочно осенью 2021 года.

Прочитайте оригинал статьи - нет там такой х.рни!

Сколько карт вы планируете выпустить? — В первый год мы хотим выпустить 250−300 тысяч карт. — Следующей осенью? — Да, планируется 300 тысяч карт.

Когда вы рекламу планируете запускать? — Скоро уже. Мы сейчас на этапе бета-тестирования. Выходим с закрытого теста и со следующей недели будем расширять бета группу. Как закончим, сразу начнется рекламная кампания.


То есть осенью 2021-го уже ожидается 300 тысяч карт (из них 60% активных), а не запуск проекта :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 10 вер, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 14.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:03

greenozon
копипаста такая копипаста.

Когда уже вместо классических СМИ запустятся какие-то неоСМИ (по типу необанков) которые не буду заниматься кликбейтом, копипастой и прочей ***** не имеющей отношения к журналистике как источнику новостей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 06.08.19
Подякував: 317 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:38

vitaliy_berdinskikh

диверсія :)

PS загалом цікаво майбутнє котячого банку
цілком зрозуміло як дочка допиляє ізю моно капут
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:44

  greenozon написав:цілком зрозуміло як дочка допиляє ізю моно капут

Вам да, а мне нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 14.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3520352135223523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: killer bees і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.