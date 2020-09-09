Прочитайте оригинал статьи - нет там такой х.рни!
Сколько карт вы планируете выпустить? — В первый год мы хотим выпустить 250−300 тысяч карт. — Следующей осенью? — Да, планируется 300 тысяч карт.
Когда вы рекламу планируете запускать? — Скоро уже. Мы сейчас на этапе бета-тестирования. Выходим с закрытого теста и со следующей недели будем расширять бета группу. Как закончим, сразу начнется рекламная кампания.
То есть осенью 2021-го уже ожидается 300 тысяч карт (из них 60% активных), а не запуск проекта