greenozon написав:Полноценный запуск izibank будут делать с уже готовыми iOS и Android версиями — ориентировочно осенью 2021 года.
Прочитайте оригинал статьи - нет там такой х.рни!
Сколько карт вы планируете выпустить? — В первый год мы хотим выпустить 250−300 тысяч карт. — Следующей осенью? — Да, планируется 300 тысяч карт.
Когда вы рекламу планируете запускать? — Скоро уже. Мы сейчас на этапе бета-тестирования. Выходим с закрытого теста и со следующей недели будем расширять бета группу. Как закончим, сразу начнется рекламная кампания.
То есть осенью 2021-го уже ожидается 300 тысяч карт (из них 60% активных), а не запуск проекта
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 10 вер, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Когда уже вместо классических СМИ запустятся какие-то неоСМИ (по типу необанков) которые не буду заниматься кликбейтом, копипастой и прочей ***** не имеющей отношения к журналистике как источнику новостей.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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greenozon написав:цілком зрозуміло як дочка допиляє ізю моно капут
Как по мне - наоборот. У изи нет никаких шансов против мони. Моня ещё до старта был интересен многим. Да и сейчас привлекает своих адептов разными фишками. А изя - ничем не интересен ещё до старта. И когда нормально стартанёт - не известно. Целевая аудитория - не понятна. Хи-клиенты - понимают всю убогость изи по сравнению с моней. А пересичным - классические банки привычнее.
mustbe написав:А изя - ничем не интересен ещё до старта
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mustbe написав:Как по мне т2ю - лучший банкинг всех времён и народов.
Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо? Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток? Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...
Новая выписка должна появится на днях, может даже завтра. И говорят они очень постарались