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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:54

  Faceless написав:
  vpchelko написав:
  mustbe написав:Как по мне т2ю - лучший банкинг всех времён и народов.

Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо?
Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток?
Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...

Новая выписка должна появится на днях, может даже завтра. И говорят они очень постарались

Но только для Б5 и Платівки, Виику полностью игнорят, гадёныши
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:34

Вика - сбитый лётчик.
Летит сама по себе на бреющем полёте без всякого сопровождения )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:37

  mustbe написав:Вика - сбитый лётчик.
Летит сама по себе на бреющем полёте без всякого сопровождения )

Но не сдаётся, за рупь в день то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:12

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:А изя - ничем не интересен ещё до старта

Пропоную 13% на залишок...
Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:19

  Boundless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:А изя - ничем не интересен ещё до старта

Пропоную 13% на залишок...
Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы

Ганка має бути щедріша за татка. :)
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