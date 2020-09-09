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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:54
Faceless написав: vpchelko написав: mustbe написав:
Как по мне т2ю - лучший банкинг всех времён и народов.
Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо?
Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток?
Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...
Новая выписка должна появится на днях, может даже завтра. И говорят они очень постарались
Но только для Б5 и Платівки, Виику полностью игнорят, гадёныши
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:34
Вика - сбитый лётчик.
Летит сама по себе на бреющем полёте без всякого сопровождения )
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:37
mustbe написав:
Вика - сбитый лётчик.
Летит сама по себе на бреющем полёте без всякого сопровождения )
Но не сдаётся, за рупь в день то
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:12
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
А изя - ничем не интересен ещё до старта
Пропоную 13% на залишок...
Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:19
Boundless написав: Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
А изя - ничем не интересен ещё до старта
Пропоную 13% на залишок...
Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы
Ганка має бути щедріша за татка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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