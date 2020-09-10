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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:55
chipmunk написав:
Треба доні підкинути ідею порвати укрсиб хочаб 7% чистих на інет, продукти і т.д.
То треба вміти лягушатників роздягати
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:09
clientage написав: Faceless написав: vpchelko написав:
Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо?
Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток?
Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...
Новая выписка должна появится на днях, может даже завтра. И говорят они очень постарались
Но только для Б5 и Платівки, Виику полностью игнорят, гадёныши
Ну спасибо хоть Викенд вообще не закрыли
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Faceless
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:11
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
і втечуть таки до Колхозничків
А свою банку відкрити скільки зараз в ціні...500 чи 200 млн?
З нуля - немає сенсу, багато клопоту й вкладень, побільше, ніж тільки на капітал
Придбати простіше, але що там ще на продажу є?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14
Faceless написав:
що там ще на продажу є?
Аркаду мігби Леонідович за безцінь хапнути. Ні?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:20
Квесторе_поверніться Аркада іде пакетом з 40 недобудовами.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:30
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
і втечуть таки до Колхозничків
А свою банку відкрити скільки зараз в ціні...500 чи 200 млн?
Їм не можна свою банку, бо у них немає "бездоганної ділової репутації", що є обов'язковою умовою.
clientage написав:
в них вже і свій процесінг є
Досі не відомо, що значить "свій": власний процесинг у Універсалу, Котобанди, Горох побудував ЦОД вдома у коморі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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