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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:55

  chipmunk написав:Треба доні підкинути ідею порвати укрсиб хочаб 7% чистих на інет, продукти і т.д. :)

То треба вміти лягушатників роздягати :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:09

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  Faceless написав:
  vpchelko написав:Нипонятно чем он хорош? Выписка кривая косая тупая Вот у меня с июня в истории висит транзакция "в обработке" , чем это хорошо?
Как по выписке сводить концы с концами? По нормальному нельзя? транзакция - сумма - остаток?
Всякие комиссии вообще в выписке не отображаются, еле через оператора выбил куда 15грн пропали...

Новая выписка должна появится на днях, может даже завтра. И говорят они очень постарались

Но только для Б5 и Платівки, Виику полностью игнорят, гадёныши
Ну спасибо хоть Викенд вообще не закрыли
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:і втечуть таки до Колхозничків

А свою банку відкрити скільки зараз в ціні...500 чи 200 млн?
З нуля - немає сенсу, багато клопоту й вкладень, побільше, ніж тільки на капітал
Придбати простіше, але що там ще на продажу є?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:що там ще на продажу є?

Аркаду мігби Леонідович за безцінь хапнути. Ні?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:20

Квесторе_поверніться Аркада іде пакетом з 40 недобудовами.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:30

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:і втечуть таки до Колхозничків

А свою банку відкрити скільки зараз в ціні...500 чи 200 млн?

Їм не можна свою банку, бо у них немає "бездоганної ділової репутації", що є обов'язковою умовою.
  clientage написав:в них вже і свій процесінг є

Досі не відомо, що значить "свій": власний процесинг у Універсалу, Котобанди, Горох побудував ЦОД вдома у коморі?
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