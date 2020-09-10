То треба вміти лягушатників роздягати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:55
То треба вміти лягушатників роздягати
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:09
Re: ТАСКОМБАНК
Ну спасибо хоть Викенд вообще не закрыли
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14
Re: ТАСКОМБАНК
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:20
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:30
Їм не можна свою банку, бо у них немає "бездоганної ділової репутації", що є обов'язковою умовою.
Досі не відомо, що значить "свій": власний процесинг у Універсалу, Котобанди, Горох побудував ЦОД вдома у коморі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:46
В этом месяце заканчивается срок основной карты Б5 (чиповая). Но есть ещё пару допок на год и два.
Кто знает - без основной карты к счёту будет всё нормально работать? Нужна эта основная или нет? И перевыпустят её автоматом или только по желанию?
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:51
Нормально работает, блокируется то карта (основная, у которой срок вышел), а не счет, все допки будут живы. А вот как перевыпускают уже и не помню, я, кажется, заказывал перевыпуск
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:28
Re: ТАСКОМБАНК
Группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank, который планирует конкурировать с monobank. Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко – дочь бизнесмена Сергея Тигипко.
Новый izibank будет работать под лицензией ТАСкомбанка и продвигать формат «банк без банка», т. е. без отделений. Проводить все операции и получать услуги можно будет с помощью смартфона.
По словам Тигипко, в создание этого технологичного продукта уже инвестировали $2 млн.
В первый год работы банка запланирован выпуск 250-300 тыс. карточек, 60% из которых основатели банка хотят видеть активными.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:36
Re: ТАСКОМБАНК
Вот новость)) Уже карты получили.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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