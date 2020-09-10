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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:37

  vitaliian написав:Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко

С добрым утром )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:47

  Faceless написав:
Ромасик написав:забрав, щось багато глюків на етапі оформлення, злітали заявки. Ліміт поки не дали, як власне і тазік. Ех, тазік такий тазік... :roll:
Зображення
Мені теж не дали ліміт. Вперше взагалі :mrgreen:

Запилите ветку Izi ,кстати пора ,мож нальют))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:03

Re: ТАСКОМБАНК

а приложение на айфон где скачать?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:06

  vitaliian написав:а приложение на айфон где скачать?

Чуток страниц назад про Афоню.Ничего нет невозможного для врача,для неотложного: можно эмулятор Андрюши применить
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:21

  Boundless написав:Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы


Уже 0 на остаток с 7.09: по Б5 и Пудре.
wildlynx
 
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