С добрым утром )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:37
С добрым утром )
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:47
Запилите ветку Izi ,кстати пора ,мож нальют))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 21:03
Re: ТАСКОМБАНК
а приложение на айфон где скачать?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 21:06
Чуток страниц назад про Афоню.Ничего нет невозможного для врача,для неотложного: можно эмулятор Андрюши применить
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:21
Зараз переглядають цей форум: STIGA і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|