С добрым утром )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:37
С добрым утром )
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:47
Запилите ветку Izi ,кстати пора ,мож нальют))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 21:03
Re: ТАСКОМБАНК
а приложение на айфон где скачать?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 21:06
Чуток страниц назад про Афоню.Ничего нет невозможного для врача,для неотложного: можно эмулятор Андрюши применить
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:21
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:42
Re: ТАСКОМБАНК
аккорд найкращя карта 10% велькам
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:48
С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:00
Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:00
красава!
добре що не -1%
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:03
Дочке ж надо денег теперь больше подкидывать
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