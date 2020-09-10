SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?
Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время
SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?
Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время
До 15 тысяч гривен. Менять хотел с weekend
У меня weekend нет, не знаю как её лучше сейчас пополнить, Б5 однозначно пополнял бы пимпой погасить кредит
SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?
Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время
Boundless написав:Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы