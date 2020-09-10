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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3525352635273528>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:09

  vitaliian написав:аккорд найкращя карта 10% велькам

Да, ещё целую неделю "велькам", аж до 18.09 )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:09

  velvet написав:
  SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?

Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время

До 15 тысяч гривен. Менять хотел с weekend
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:12

  velvet написав:Дочке ж надо денег теперь больше подкидывать :)

А доця - пощедрее папаши то будет.
Жирные 3% даёт, пабагатому )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:19

  SILVER_UA написав:
  velvet написав:
  SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?

Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время

До 15 тысяч гривен. Менять хотел с weekend

У меня weekend нет, не знаю как её лучше сейчас пополнить, Б5 однозначно пополнял бы пимпой погасить кредит
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:21

  mustbe написав:
  velvet написав:Дочке ж надо денег теперь больше подкидывать :)

А доця - пощедрее папаши то будет.
Жирные 3% даёт, пабагатому )))

Может так задумано: опустить по ТАСу,чтобы на изю типа стимул был переходить, хоть это и смешно
Получи вознаграждение за оформление карт:
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:22

Re: ТАСКОМБАНК

SILVER_UA написав:
  velvet написав:
  SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?

Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время

До 15 тысяч гривен. Менять хотел с weekend
Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:31

  wildlynx написав:
  Boundless написав:Ахаха, на тазовский картах 4% на остаток и начисляется только в том случае когда на карте на протяжении всего месяца было больше 100 грн, если в один из дней остаток оказался меньше этой суммы, проценты за месяц не начислят. Шлобы


Уже 0 на остаток с 7.09: по Б5 и Пудре.



зовсім демони сказилися :shock: :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:38

  Faceless написав:Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд

Как вариант, но после 9:30 курс поменяют
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:40

Re: ТАСКОМБАНК

SILVER_UA написав:
  Faceless написав:Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд

Как вариант, но после 9:30 курс поменяют
Ну, я предпочитаю держать сумму заблаговременно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:56

  Faceless написав:Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд

Вика пополняется сэпом за пару часов. Зачем ждать/терять день ?
mustbe
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