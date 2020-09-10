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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:57
velvet написав:
Может так задумано: опустить по ТАСу,чтобы на изю типа стимул был переходить, хоть это и смешно
3% ?
Действительно - смешно
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mustbe
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