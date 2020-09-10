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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3525352635273528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:57

  velvet написав:Может так задумано: опустить по ТАСу,чтобы на изю типа стимул был переходить, хоть это и смешно

3% ?
Действительно - смешно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:11

  mustbe написав:
  Faceless написав:Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд

Вика пополняется сэпом за пару часов. Зачем ждать/терять день ?

А разве пополнение ощадника с чужака без комиса?
С полгода назад прикрутили комис или нет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:54

Re: ТАСКОМБАНК

guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:
  Faceless написав:Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд

Вика пополняется сэпом за пару часов. Зачем ждать/терять день ?

А разве пополнение ощадника с чужака без комиса?
С полгода назад прикрутили комис или нет?
Р2р без комисса, комисс за сэп.
Да, действительно, если надо срочно, можно сразу Викенд сепом пополнить.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:04

SILVER_UA написав:
  velvet написав:
  SILVER_UA написав:С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?

Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время

До 15 тысяч гривен. Менять хотел с weekend

p2p внешний на вику или СЭПом а кред. часть погашаю пимпой с дебетной части.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:04

В5 гривня з 0 кредлімітом дають?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:17

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться, уже давно как. В прошлой осенью оформлял сию карту.

А зачем Б5 без лимита или интересный только валютообмен?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:21

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:только валютообмен
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:48

Re: ТАСКОМБАНК

Кто-то в курсе, Тася по выходным СЭП принимает?
Ferlakur
 
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