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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:57
velvet написав:
Может так задумано: опустить по ТАСу,чтобы на изю типа стимул был переходить, хоть это и смешно
3% ?
Действительно - смешно
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mustbe
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:11
mustbe написав: Faceless написав:
Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд
Вика пополняется сэпом за пару часов. Зачем ждать/терять день ?
А разве пополнение ощадника с чужака без комиса?
С полгода назад прикрутили комис или нет?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:54
guntherhouse777 написав: mustbe написав: Faceless написав:
Я кидаю на Ощадник по р2р, через день на Викенд
Вика пополняется сэпом за пару часов. Зачем ждать/терять день ?
А разве пополнение ощадника с чужака без комиса?
С полгода назад прикрутили комис или нет?
Р2р без комисса, комисс за сэп.
Да, действительно, если надо срочно, можно сразу Викенд сепом пополнить.
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Faceless
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:04
SILVER_UA написав: velvet написав: SILVER_UA написав:
С Моно сюда как лучше перевести для обмена валюты ? СЕП от сейчас когда зайдет ? Или можно просто перекинуть оттуда по номеру карты, ответа не будет ?
Смотря о какой сумме речь. Быстрее через тас2u стянуть с мони на Б5 пимпой погасить кредит, ни в коем случае не толкать с мони, СЭП тоже норм, но не знаю как моно реально отправит, а ТАС зачислит в такое время
До 15 тысяч гривен. Менять хотел с weekend
p2p внешний на вику или СЭПом а кред. часть погашаю пимпой с дебетной части.
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ol_zy
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:04
В5 гривня з 0 кредлімітом дають?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:17
Квесторе_поверніться, уже давно как. В прошлой осенью оформлял сию карту.
А зачем Б5 без лимита или интересный только валютообмен?
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:21
MASolomko написав:
только валютообмен
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:48
Кто-то в курсе, Тася по выходным СЭП принимает?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:01
Ferlakur написав:
Кто-то в курсе, Тася по выходным СЭП принимает?
Да
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:23
Але проведуть СЕП вихідного дня по рахунку понеділком, правильно?
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apostol
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