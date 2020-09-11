КонеЧно. Но быстрее СЭПа по проводкам ничо нет, уикендовские и р2р и траты будут проведены не раньше этого СЭПа.
И у СЭПа на порядок больший лимит на операцию. Ну и финмон более благосклонен к СЭПу из-за его персонализацииии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:33
КонеЧно. Но быстрее СЭПа по проводкам ничо нет, уикендовские и р2р и траты будут проведены не раньше этого СЭПа.
И у СЭПа на порядок больший лимит на операцию. Ну и финмон более благосклонен к СЭПу из-за его персонализацииии
... делайте хоть что-нибудь!
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