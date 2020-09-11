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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3526352735283529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:33

  apostol написав:Але проведуть СЕП вихідного дня по рахунку понеділком, правильно?

КонеЧно. Но быстрее СЭПа по проводкам ничо нет, уикендовские и р2р и траты будут проведены не раньше этого СЭПа.
И у СЭПа на порядок больший лимит на операцию. Ну и финмон более благосклонен к СЭПу из-за его персонализацииии
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 3526352735283529
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