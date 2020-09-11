КонеЧно. Но быстрее СЭПа по проводкам ничо нет, уикендовские и р2р и траты будут проведены не раньше этого СЭПа.
И у СЭПа на порядок больший лимит на операцию. Ну и финмон более благосклонен к СЭПу из-за его персонализацииии
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:33
КонеЧно. Но быстрее СЭПа по проводкам ничо нет, уикендовские и р2р и траты будут проведены не раньше этого СЭПа.
И у СЭПа на порядок больший лимит на операцию. Ну и финмон более благосклонен к СЭПу из-за его персонализацииии
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 12 вер, 2020 01:25
Додано: Суб 12 вер, 2020 06:56
Re: ТАСКОМБАНК
Доброе утро
Заканчивается В5 по сроку с чипом. За перевыпуск хотят 150 грн. Это форменное жлобство.
Можно сделать дешевле?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Суб 12 вер, 2020 08:01
Re: ТАСКОМБАНК
Алексей77, если есть телефон с NFC и не надо пластик, то можно оформить виртуальную карту и пользоваться ею...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Зараз переглядають цей форум: Neolit і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|