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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3526352735283529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:33

  apostol написав:Але проведуть СЕП вихідного дня по рахунку понеділком, правильно?

КонеЧно. Но быстрее СЭПа по проводкам ничо нет, уикендовские и р2р и траты будут проведены не раньше этого СЭПа.
И у СЭПа на порядок больший лимит на операцию. Ну и финмон более благосклонен к СЭПу из-за его персонализацииии
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 06:56

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро
Заканчивается В5 по сроку с чипом. За перевыпуск хотят 150 грн. Это форменное жлобство.
Можно сделать дешевле?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:01

Re: ТАСКОМБАНК

Алексей77, если есть телефон с NFC и не надо пластик, то можно оформить виртуальную карту и пользоваться ею...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:03

  Алексей77 написав:Заканчивается В5 по сроку с чипом. За перевыпуск хотят 150 грн. Это форменное жлобство.
Можно сделать дешевле?

Идёте в банк, где нет кэшбека почти на всё, но карты бесплатные. Наслаждаетесь! :lol:
Vorlon
 
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:01

  Алексей77 написав:Доброе утро
Заканчивается В5 по сроку с чипом. За перевыпуск хотят 150 грн. Это форменное жлобство.
Можно сделать дешевле?


можно.
шаг 1. закрыть
шаг 2. открыть
результат - бесплатная магнитка)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:07

uaprofi а что в вашей схеме с кред.лимом если он был неплохим?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:23

Flamingo
а што с ним может произойти?
берите новую под рефинанс)))
а если тут вдруг отлуп - то в другом банке выдадут
кред нагрузка ведь сократися
а условия у всех примерно одинаковые

З.Ы.
а воопше сейчас в КЛ для грейсовиков как по мне мало смысла
т.к. проценты на текущем в среднем близятся к 5%
т.е выхлоп минимален
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:07

  uaprofi написав:а условия у всех примерно одинаковые

Смешно :lol:
Vorlon
 
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