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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3527352835293530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:16

Re: ТАСКОМБАНК

Магнитка б5 50 грн
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:28

Re: ТАСКОМБАНК

В отделении закрою В5 с чипом и открою мгновенную за 50 грн. с полосой
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 3527352835293530
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