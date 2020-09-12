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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:16
Re: ТАСКОМБАНК
Магнитка б5 50 грн
.......
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:28
Re: ТАСКОМБАНК
В отделении закрою В5 с чипом и открою мгновенную за 50 грн. с полосой
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