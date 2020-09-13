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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:16
Re: ТАСКОМБАНК
Магнитка б5 50 грн
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Додано: Нед 13 вер, 2020 11:28
Re: ТАСКОМБАНК
В отделении закрою В5 с чипом и открою мгновенную за 50 грн. с полосой
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:51
Re: ТАСКОМБАНК
Шо за шняга з тазіком? В пятницю не давало вивести кешбек, сьогодні в тас2ю не пущає.
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:04
Re: ТАСКОМБАНК
Пимпа в т2ю позволяет погаситься на сумму больше 14999 грн?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 11:32
Вiку гасив i бiльше правда з дебетноï частини самоï Вiки. Але пiмпою
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:22
Re: ТАСКОМБАНК
Забыл добавить, что с карты другого банка
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