Додано: Пон 14 вер, 2020 19:20

коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat