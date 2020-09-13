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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3528352935303531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:48

  velvet написав:
  Чорний Ворон написав:Підкажіть по онлайн купівлі валюти.
Є грн і дол В5 і платівки.
Поповнити СЕПом В5 і одразу купити $ на платівку буде ж без комісій?
Наперед дякую.

Купувати без комісій треба на доларову Б5, по платівці буде комісія. Інше все так.
по плативке зачисление валюты на нее вроде без комиссии
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:20

Re: ТАСКОМБАНК

коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:30

  vitaliian написав:коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?


конешно будет и не маленькая в процентах 1,5% кажись даже за свои.
с плативки тоже будет %%% и не маленький
с таса выносить или сепом за 5 грн ДО 9999 грн.
или налом с плативки - с кассы или с банкоматов.
А с Б5 иожно в кассее со счёта - любая сумма за 15 грн (личные)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33

  vitaliian написав:коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?

Будет 1,5% +15грн.
Получи вознаграждение за оформление карт:
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Re: ТАСКОМБАНК

На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:01

  Кочевник написав:На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
за серпень так. Спостерiгаємо далi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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