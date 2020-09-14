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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:48
velvet написав: Чорний Ворон написав:
Підкажіть по онлайн купівлі валюти.
Є грн і дол В5 і платівки.
Поповнити СЕПом В5 і одразу купити $ на платівку буде ж без комісій?
Наперед дякую.
Купувати без комісій треба на доларову Б5, по платівці буде комісія. Інше все так.
по плативке зачисление валюты на нее вроде без комиссии
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:20
коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:30
vitaliian написав:
коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?
конешно будет и не маленькая в процентах 1,5% кажись даже за свои.
с плативки тоже будет %%% и не маленький
с таса выносить или сепом за 5 грн ДО 9999 грн.
или налом
с плативки - с кассы или с банкоматов
.
А с Б5 иожно в кассее со счёта - любая сумма за 15 грн (личные)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33
vitaliian написав:
коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?
Будет 1,5% +15грн.
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 14 вер, 2020 20:55
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:01
Кочевник написав:
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
за серпень так. Спостерiгаємо далi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:24
Кочевник написав:
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
укрсибб бесплатная карта и 5% за свои чистыми, вика не для коммуналки)
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Hack-Stock
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:30
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На год ведь только.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:39
Hack-Stock написав: Кочевник написав:
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
укрсибб бесплатная карта и 5% за свои чистыми, вика не для коммуналки)
Тебе ніхто не питав, чим мені користуватися.
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Кочевник
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:51
Кочевник написав:
Тебе ніхто не питав, чим мені користуватися.
протестую, инфа интересная и полезная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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