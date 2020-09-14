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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:00
Vorlon написав:Hack-Stock
На год ведь только.
было на полгода и продлили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:04
omb
Когда дедлайн?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19
Hack-Stock написав: Кочевник написав:
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
укрсибб бесплатная карта и 5% за свои чистыми, вика не для коммуналки)
что за карта?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:25
посетитель написав:
что за карта?
Дебетка Укрсибівська.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:30
Hack-Stock написав: Кочевник написав:
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
укрсибб бесплатная карта и 5% за свои чистыми, вика не для коммуналки)
Ну у меня и ньюкард не для комуналки - есть чем занять. Что еще порекомендуете?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:32
Flamingo написав:
Что еще порекомендуете?
Карту на кума свата брата...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:35
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Что еще порекомендуете?
Карту на кума свата брата...
Близкие родственники охвачены. До дальних ехать далеко. Еще варианты?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
-
1
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- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1099 раз.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:42
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Что еще порекомендуете?
Карту на кума свата брата...
Близкие родственники охвачены. До дальних ехать далеко. Еще варианты?
Юзати кишмиш інших банків...фінанси.юа такий список щомісячно виставляють.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:46
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Карту на кума свата брата...
Близкие родственники охвачены. До дальних ехать далеко. Еще варианты?
Юзати кишмиш інших банків...фінанси.юа такий список щомісячно виставляють.
Там є ще банки що платять за комуналь, хто?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:47
Vorlon написав:omb
Когда дедлайн?
думаю декабрь 2020
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
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- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 157 раз.
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