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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3529353035313532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:00

  Vorlon написав:Hack-Stock
На год ведь только.
было на полгода и продлили :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19

  Hack-Stock написав:
  Кочевник написав:На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?


укрсибб бесплатная карта и 5% за свои чистыми, вика не для коммуналки)
что за карта?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:25

Re: ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:что за карта?

Дебетка Укрсибівська.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:30

  Hack-Stock написав:
  Кочевник написав:На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?


укрсибб бесплатная карта и 5% за свои чистыми, вика не для коммуналки)

Ну у меня и ньюкард не для комуналки - есть чем занять. Что еще порекомендуете? ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:32

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Что еще порекомендуете?

Карту на кума свата брата...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34410
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Что еще порекомендуете?

Карту на кума свата брата...

Близкие родственники охвачены. До дальних ехать далеко. Еще варианты?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4885
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:42

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Что еще порекомендуете?

Карту на кума свата брата...

Близкие родственники охвачены. До дальних ехать далеко. Еще варианты?

Юзати кишмиш інших банків...фінанси.юа такий список щомісячно виставляють.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34410
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Карту на кума свата брата...

Близкие родственники охвачены. До дальних ехать далеко. Еще варианты?

Юзати кишмиш інших банків...фінанси.юа такий список щомісячно виставляють.

Там є ще банки що платять за комуналь, хто?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:47

  Vorlon написав:omb
Когда дедлайн?
думаю декабрь 2020
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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