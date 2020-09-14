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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3530353135323533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:57

  omb написав:
  Vorlon написав:omb
Когда дедлайн?
думаю декабрь 2020

Ну в кожного вiн свiй. Якщо не помиляюсь першi картки якраз десь у веоеснi почали випускатись тому якщо буде лонгацiя кешбек програми це стане вiдомо незабаром
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 529
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:42

  Квесторе_поверніться написав:Карту на кума свата брата...

У нас сегодня день бесполезных советов ? )
mustbe
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Повідомлень: 4751
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 420 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:59

  Alien написав:
  omb написав:
  Vorlon написав:omb
Когда дедлайн?
думаю декабрь 2020

Ну в кожного вiн свiй. Якщо не помиляюсь першi картки якраз десь у веоеснi почали випускатись тому якщо буде лонгацiя кешбек програми це стане вiдомо незабаром
продливали всему колхозу вместе :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:05

  Квесторе_поверніться написав:
  посетитель написав:что за карта?

Дебетка Укрсибівська.

Спасибо.Открою эту Нью карт - буду комуналку платить с нее.Она ж с кешбеком вроде насколько я понял проходит.
посетитель
 
Повідомлень: 155
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Alien написав:Там є ще банки що платять за комуналь, хто?

Вибачайте, не аналізував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34416
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:45

  посетитель написав:Спасибо.Открою эту Нью карт - буду комуналку платить с нее.Она ж с кешбеком вроде насколько я понял проходит.
там не только комуналка с кешбеком, а все что платится через интернет - а это огромный список и все под 5% чистыми
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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  #<1 ... 3530353135323533
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