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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:57
omb написав: Vorlon написав:omb
Когда дедлайн?
думаю декабрь 2020
Ну в кожного вiн свiй. Якщо не помиляюсь першi картки якраз десь у веоеснi почали випускатись тому якщо буде лонгацiя кешбек програми це стане вiдомо незабаром
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:42
Квесторе_поверніться написав:
Карту на кума свата брата...
У нас сегодня день бесполезных советов ? )
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:59
Alien написав: omb написав: Vorlon написав:omb
Когда дедлайн?
думаю декабрь 2020
Ну в кожного вiн свiй. Якщо не помиляюсь першi картки якраз десь у веоеснi почали випускатись тому якщо буде лонгацiя кешбек програми це стане вiдомо незабаром
продливали всему колхозу вместе
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:05
Квесторе_поверніться написав: посетитель написав:
что за карта?
Дебетка Укрсибівська.
Спасибо.Открою эту Нью карт - буду комуналку платить с нее.Она ж с кешбеком вроде насколько я понял проходит.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14
Alien написав:
Там є ще банки що платять за комуналь, хто?
Вибачайте, не аналізував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:45
посетитель написав:
Спасибо.Открою эту Нью карт - буду комуналку платить с нее.Она ж с кешбеком вроде насколько я понял проходит.
там не только комуналка с кешбеком, а все что платится через интернет - а это огромный список и все под 5% чистыми
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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