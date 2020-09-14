Навпаки, у тих, у кого зараз закінчиться рік, ще є чудова можливість перевзутися ще на рік. А от ті, хто оформлював карти узимку таки можуть пролетіти.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:26
Навпаки, у тих, у кого зараз закінчиться рік, ще є чудова можливість перевзутися ще на рік. А от ті, хто оформлював карти узимку таки можуть пролетіти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:50
Під "подальшим кешбеком" я мав на увазі пролонгований. Звичайно власників щойно відкритих карток це питання буте турбувати не раніше вересня наступного року
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:52
klug может пролонгируют, может дадут переоформить - варианты есть, че гадать
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:32
А я і не гадаю: пишу, що не "все пропало і гаплик", а треба йти переоформлювати тим, у кого закінчується рік.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:42
Вже є реальнi Кейси закриття та нового вiдкриття нью кардiв? Вiдкривають швидко i вiдразу пiсля закриття чи треба чекати? Дiйсно таке працює чи то тiльки вашi бажалки щоб так було?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
|