RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3531353235333534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:26

  Alien написав:Якщо до кiнця цього мiсяця оголошень про лонгацiю програми не буде - вважайте що мрiям про подальший кешбек вже гаплик

Навпаки, у тих, у кого зараз закінчиться рік, ще є чудова можливість перевзутися ще на рік. А от ті, хто оформлював карти узимку таки можуть пролетіти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:50

  klug написав:
  Alien написав:Якщо до кiнця цього мiсяця оголошень про лонгацiю програми не буде - вважайте що мрiям про подальший кешбек вже гаплик

Навпаки, у тих, у кого зараз закінчиться рік, ще є чудова можливість перевзутися ще на рік. А от ті, хто оформлював карти узимку таки можуть пролетіти.

Під "подальшим кешбеком" я мав на увазі пролонгований. Звичайно власників щойно відкритих карток це питання буте турбувати не раніше вересня наступного року
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 537
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:52

klug может пролонгируют, может дадут переоформить - варианты есть, че гадать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:32

  omb написав:klug может пролонгируют, может дадут переоформить - варианты есть, че гадать

А я і не гадаю: пишу, що не "все пропало і гаплик", а треба йти переоформлювати тим, у кого закінчується рік.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:42

  klug написав:
  omb написав:klug может пролонгируют, может дадут переоформить - варианты есть, че гадать

А я і не гадаю: пишу, що не "все пропало і гаплик", а треба йти переоформлювати тим, у кого закінчується рік.

Вже є реальнi Кейси закриття та нового вiдкриття нью кардiв? Вiдкривають швидко i вiдразу пiсля закриття чи треба чекати? Дiйсно таке працює чи то тiльки вашi бажалки щоб так було?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 537
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3531353235333534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Adsense [Bot], ingtrans, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.