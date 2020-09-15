по плативке зачисление валюты на нее вроде без комиссии
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:48
по плативке зачисление валюты на нее вроде без комиссии
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:20
Re: ТАСКОМБАНК
коллеги, если забирать гривну с Б5 на моно через р2р (монодирект) будет ли от таси комиссия?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:30
конешно будет и не маленькая в процентах 1,5% кажись даже за свои.
с плативки тоже будет %%% и не маленький
с таса выносить или сепом за 5 грн ДО 9999 грн.
или налом с плативки - с кассы или с банкоматов.
А с Б5 иожно в кассее со счёта - любая сумма за 15 грн (личные)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33
Будет 1,5% +15грн.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 20:55
Re: ТАСКОМБАНК
На Вікенд кешбек на комуналку нараховують справно?
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:01
за серпень так. Спостерiгаємо далi
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:03
ol_zy а что чистить? доход в 1% грязными или сколько там?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
ol_zy форум після певного проміжку часу не дає редагувати власні повідомлення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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