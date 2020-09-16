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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:26
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
В tas2u?
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dr_morgenstern
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