wildlynx написав:Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
В tas2u?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:26
Re: ТАСКОМБАНК
В tas2u?
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:31
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|