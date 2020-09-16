|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:26
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
В tas2u?
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:31
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла." (с) Лесь
Это победа!
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 вер, 2020 06:39
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
Не с первого раза нашёл куда её запрятали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2364
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор