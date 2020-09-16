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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:26
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
В tas2u?
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Додано: Чет 17 вер, 2020 00:31
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла." (с) Лесь
Это победа!
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Додано: Чет 17 вер, 2020 06:39
wildlynx написав:
Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC
Не с первого раза нашёл куда её запрятали.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 07:58
В кінці місяця планується смачний кешбек. Його можна вивести без відвідування каси?
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Кочевник
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:15
Кочевник написав:
В кінці місяця планується смачний кешбек. Його можна вивести без відвідування каси?
Через Ощадний на Платівку можна вивести все.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:21
А Б5 без ліміту зараз немає змісту? Валютообмін не цікавить.
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Кочевник
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:30
Кочевник написав:
А Б5 без ліміту зараз немає змісту? Валютообмін не цікавить.
Ну, комусь і 1% цікавий на Б5. Якщо будете постійно користуватись, то можуть і ліміт пізніше налити. В мене виключно для валютообміну, мені нецікавий цей 1%.
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- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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- Повідомлень: 1003
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- Подякували: 114 раз.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:33
В мене є Б5 з дитячим лімітом, мені її вистачає.
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Кочевник
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- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 96 раз.
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