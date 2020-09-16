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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:26

Re: ТАСКОМБАНК

wildlynx написав:Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC 8)

В tas2u?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:31

  wildlynx написав:Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC 8)

"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла." (с) Лесь


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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:39

RE: ТАСКОМБАНК

  wildlynx написав:Нарешті ТАС запустив працюючу pdf-довідку за карт. рахунками, включно з MCC 8)
Не с первого раза нашёл куда её запрятали.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 07:58

Re: ТАСКОМБАНК

В кінці місяця планується смачний кешбек. Його можна вивести без відвідування каси?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:15

  Кочевник написав:В кінці місяця планується смачний кешбек. Його можна вивести без відвідування каси?

Через Ощадний на Платівку можна вивести все.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:21

Re: ТАСКОМБАНК

А Б5 без ліміту зараз немає змісту? Валютообмін не цікавить.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:30

  Кочевник написав:А Б5 без ліміту зараз немає змісту? Валютообмін не цікавить.

Ну, комусь і 1% цікавий на Б5. Якщо будете постійно користуватись, то можуть і ліміт пізніше налити. В мене виключно для валютообміну, мені нецікавий цей 1%.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:33

Re: ТАСКОМБАНК

В мене є Б5 з дитячим лімітом, мені її вистачає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:27

По Weekend выписки нет, впрочем и не ожидалось.
Если по ней взять выписку в отделении, там будут коды МСС? А на емейл нельзя никак заказать, чтоб не ходить?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:31

Re: ТАСКОМБАНК

Не буде мсс по Віці у відділенні.
Кочевник
 
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