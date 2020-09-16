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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3530353135323533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:45

  Ferlakur написав:По Weekend выписки нет, впрочем и не ожидалось.
Если по ней взять выписку в отделении, там будут коды МСС? А на емейл нельзя никак заказать, чтоб не ходить?



пару раз писал на мыло в поддержку , что нужна выписка по начислению кишмиша.
обязательно нужно указать , что в отделении нет доступов к такой выписке,
ато они любят включать стрелочный завод
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:51

Re: ТАСКОМБАНК

В этом месяце заканивается срок действия Б5, подал заявку на перевыпуск с помощью тас2у. В результате банк мне ее заблокировал, Не прислав про это ни единой смс,про что мне пришлось догадаться в кассе при оплате , которая тупо не проходила. На мой звонок в поддержку мне ответили: что подав таким образом с помощью хваленого приложения я расписался в том что карту я потерял и она мне не доступна. На мое замечание что ничего такого не было, а просто перевыпуск по сроку, ответили что карта заблокирована навсегда и ждите когда новая прийдет в отделение. Кстати в приложении старая карта просто исчезла и появилась заблокированая новая сроком на 4 года. Сказали что заявку надо было подавать только звонком на гарячку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:18

так может это способ не платить полтиш за перевыпуск :)
или 50 взяли?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:28

  v57 написав:так может это способ не платить полтиш за перевыпуск :)
или 50 взяли?

Свое они взяли, хоть карту они фактически у меня на две недели украли.
Кстати где то в мае жена заявила, что где то в магазине оставила свою Б5. Обнулил все лимиты, сходил в магазин последний где платила, поспрашивал результат 0. Загасил долг и карту заблокировал. Через 3 месяца она мне заявила что среди кучи отделений еще большей кучи сумочек она нашла свою утерянную карту. Разблокировал, восстановил лимиты и она успешно пользуется. А тут вдруг у банка такие подозрения, что блоканули сами и навсегда без возможности разблокировки.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:04

Re: ТАСКОМБАНК

  v57 написав:или 50 взяли?

Там певно 150 взяли. На 4 роки чиповані йдуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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