Додано: Чет 17 вер, 2020 16:51

В этом месяце заканивается срок действия Б5, подал заявку на перевыпуск с помощью тас2у. В результате банк мне ее заблокировал, Не прислав про это ни единой смс,про что мне пришлось догадаться в кассе при оплате , которая тупо не проходила. На мой звонок в поддержку мне ответили: что подав таким образом с помощью хваленого приложения я расписался в том что карту я потерял и она мне не доступна. На мое замечание что ничего такого не было, а просто перевыпуск по сроку, ответили что карта заблокирована навсегда и ждите когда новая прийдет в отделение. Кстати в приложении старая карта просто исчезла и появилась заблокированая новая сроком на 4 года. Сказали что заявку надо было подавать только звонком на гарячку.