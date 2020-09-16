пару раз писал на мыло в поддержку , что нужна выписка по начислению кишмиша.
обязательно нужно указать , что в отделении нет доступов к такой выписке,
ато они любят включать стрелочный завод
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:45
пару раз писал на мыло в поддержку , что нужна выписка по начислению кишмиша.
обязательно нужно указать , что в отделении нет доступов к такой выписке,
ато они любят включать стрелочный завод
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:51
Re: ТАСКОМБАНК
В этом месяце заканивается срок действия Б5, подал заявку на перевыпуск с помощью тас2у. В результате банк мне ее заблокировал, Не прислав про это ни единой смс,про что мне пришлось догадаться в кассе при оплате , которая тупо не проходила. На мой звонок в поддержку мне ответили: что подав таким образом с помощью хваленого приложения я расписался в том что карту я потерял и она мне не доступна. На мое замечание что ничего такого не было, а просто перевыпуск по сроку, ответили что карта заблокирована навсегда и ждите когда новая прийдет в отделение. Кстати в приложении старая карта просто исчезла и появилась заблокированая новая сроком на 4 года. Сказали что заявку надо было подавать только звонком на гарячку.
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:28
Свое они взяли, хоть карту они фактически у меня на две недели украли.
Кстати где то в мае жена заявила, что где то в магазине оставила свою Б5. Обнулил все лимиты, сходил в магазин последний где платила, поспрашивал результат 0. Загасил долг и карту заблокировал. Через 3 месяца она мне заявила что среди кучи отделений еще большей кучи сумочек она нашла свою утерянную карту. Разблокировал, восстановил лимиты и она успешно пользуется. А тут вдруг у банка такие подозрения, что блоканули сами и навсегда без возможности разблокировки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:04
Re: ТАСКОМБАНК
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